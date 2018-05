Un premier Street Festival 100 % vegan à Bruxelles

L'alimentation vegan vous fait de l'oeil, ou vous a déjà conquise? Rendez-vous donc samedi 26 mai dans le quartier Sainte Catherine, sur son Marché aux Poissons de la capitale, ironie du lieu, pour célébrer ce mode de vie qui fait de plus en plus d'adeptes. Que vous le soyez déjà, ou pas.

Y seront réunis pour cette ode au véganisme, une quarantaine de food truck végétaliens, "concocteurs" de cuisine asiatique ou mexicaine, de burgers ou de salades. Mais aussi à se mettre sous la dent, puisque c'est essentiellement de cela qu'il s'agit, du fromage végétalien, des glaces, des beignets, de la pâtisserie, des collations, des gaufres, des jus de fruits, etc.

Les plus investis pourront faire un tour vegan du supermarché chez Färm, accompagné d'un végétalien responsable, déguster un café au lait végétaux chez Velvet café, ou encore déguster une crêpe vegan à la glacerie Gaston et suivre une séance de yoga.

Côté réflexion, des conférences sont organisées au ViaVia Café, animées par des personnalités influentes liées au mouvement vegan. Il y sera question de la performance sportive ou de la grossesse chez les végétaliens, du nouveau parti politique DierANimal, de nouveaux livres de recettes, mais aussi d'activisme, de durabilité, et la montée du véganisme à Bruxelles.

Pour résumer, au menu du programme : de la nourriture végétalienne, un marché végétalien des produits tendance et vegan-friendly, du maquillage cruelty free,des échantillons gratuits pour essayer à sa guise, des conférences pour en savoir plus, mais aussi une aire de jeux pour défouler les enfants, des spectacles.

Pour finir de vous décider à aller y faire un tour, souvenez-vous que malgré toutes ces réjouissances, aucun animal ne souffrira pour l'occasion.

Entrée gratuite

Quand

Samedi 26 mai 2018 de 10h à 22h.

Où

Marché aux Poissons, à 1000 Bruxelles.

Et de 14h à 20h au Via Via Café pour les conférences.

Plus d'infos sur: veganizerbxl.com