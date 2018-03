Un restaurant de poutine "ouvre ses portes" à Bruxelles

Tout droit sortie de l'imaginaire de la Québecoise devenue Bruxelloise, Andréanne Marcil - que l'on connait aussi à travers Les Super Filles du Tram à Ixelles - La Poutine à Ti-Bi est le premier restaurant totalement dédié à la poutine en Belgique. Une idée concrétisée grâce aux recettes de son propre grande-père, surnommé Ti-Bi.

Dans sa cuisine, elle prépare des poutines traditionnelles composées de frites maison, de sauce gravy et de cheddar fondu. Mais pas que, puisqu'elle y concocte aussi des variantes, à la saucisse, au sirop d'érable et même, une version végétarienne, époque oblige.

Partager Je me souviens des fois où il nous amenait à la cabane à patates. Ma soeur prenait toujours des pogos, mais moi, j'étais comme mon grand-père : une vraie fan de poutine. L'originale, avec le fondant du fromage en grain et le croustillant des p'tites frites brunies par une sauce veloutée et sapide. C'est pas mêlant, ça goûtait le ciel.

Une histoire de famille donc, à laquelle les gourmands bruxellois peuvent désormais prendre part.

Petit bémol, ils ne pourront (pour l'instant) malheureusement pas la déguster dans l'ambiance caribouesque qui lui sied si bien, puisque cette spécialité n'est disponible encore que via Deliveroo. Mais il y a fort à parier que cette formule ne soit qu'un premier pas et que les amateurs seront bientôt servis dans l'ambiance conviviale d'une cabane à patates - sorte d'équivalent de nos friteries - et pourquoi pas qu'elle se propage sur tout le territoire.

En attendant, les habitants de Bruxelles peuvent profiter d'une poutine typique et généreuse tous les jours de la semaine.

Rendez-vous donc sur Deliveroo ou sur www.lapoutineatibi.be

Soraya Benatmane.