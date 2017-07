Une première cet automne: les Belgian Food Blog Awards

Le vendredi 20 octobre, 6 blogueurs "food" seront sélectionnés dans différentes catégories pour décrocher le titre du Belgian Food Blog Awards.

Tous les blogueurs et influenceurs sur les réseaux sociaux peuvent s'inscrire jusqu'au 15 aout dans une ou deux catégories. Les catégories sont: Best Food Photography, Best Dessert, Best Newcomer, Best Healthy, Best Drinks et Best overall Food Blog.

Dans chaque catégorie quatre finalistes seront présélectionnés par un jury d'expert. Après ce sera au tour des fans et des internautes de voter pour son préféré. Le blogueur qui obtient le plus grand nombre de voix toutes catégories confondues obtiendra en bonus le 'People's Choice Award'.

Vous connaissez le candidat parfait ou vous pensez que ce concours est fait pour vous ? inscrivez-vous avant le 15 août en envoyant un mail à hello@belgianfoodblogawards.be en indiquant dans 2 catégories dans lesquelles vous souhaitez participer.