Valentine a testé un workshop de cuisine raw

Originaire de Californie, la méthode a été adoptée comme un mode de vie anti-cancer. Les chefs de ce workshop, Julie Van den Kerchove et Simon Matthys, sont partis trois mois sur place pour s'initier.

Aujourd'hui, ils ont pour volonté de transmettre leur savoir pour démontrer que cake, pizza et lasagne en version raw food peuvent être "yummy" et encourager le changement avec un beau livre de recettes.

Je comprends rapidement que le secret tient dans un accessoire : un blender de compétition. Julie en profite pour souligner qu'elle peut nous obtenir 10 % de remise. Et de fait, tout y passe ! A commencer par les banane, pamplemousse, gingembre, spiruline, maca (une racine au goût de caramel), épinards et menthe qui composent son smoothie détox du petit-déjeuner.

Avantage ? "Il maintient l'indice glycémique stable et évite la baisse de régime de 11 heures."

Verdict gustatif ? L'amertume me saute à la gorge, mais la seconde gorgée est agréable, et la troisième carrément bonne.

Ils enchaînent avec un pad thaï. Où les nouilles sont remplacées par des courgettes, des carottes et un chou rouge " spirellisés" (transformés en spaghetti). Le résultat est frais, coloré, appétissant, croquant... et particulièrement goûtu.

Dans chaque recette, pour l'équilibre, ils veillent à respecter les cinq saveurs : salé, sucré, acide, épicé et amer. Un délice. Pendant que je m'extasie, Simon s'équipe de gants en plastique pour "masser" le kale (ce chou réputé comme superaliment) avec du jus de citron, du sel de mer et un avocat, pour le rendre plus digeste et plus doux. "Certains pensent que l'avocat est trop gras. Mais il permet de rééquilibrer les bonnes et mauvaises graisses, rassure Julie. Cette salade sera encore meilleure si vous la préparez la veille."

Rapidement, ils concoctent un troisième plat joyeux. En même temps, ils trichent un peu : le quinoa était déjà prêt, les cacahuètes déjà concassées, les grains de la grenade déjà séparés, la citrouille déjà cuite (oui, cuite !). On sent la préparation en amont. Un frein potentiel à mon style de vie.

Le coup de grâce a néanmoins été asséné avec le dessert. Un crumble sans beurre, sans sucre, sans biscuit. Mais avec des figues, des abricots séchés, des amandes, de la noix de coco, de la cardamome, de la vanille... et une mousse à base d'avocat !

Une tuerie. Saine en plus.

www.julieslifestyle.com