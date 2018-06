Végan, végétarien, flexitarien... quelles différences ?

- Les végétariens... ne mangent pas de viande, de poisson et de fruits de mer. Ils consomment en revanche souvent des produits laitiers et des oeufs.

- Les végétaliens... ont une alimentation exclusivement végétale, ne comportant aucun élément d'origine animale. Ils se détournent donc des produits laitiers, des oeufs, mais aussi du miel.

- Les végans... pensent le rapport à l'animal au-delà de l'assiette. Ce sont des végétaliens qui refusent les produits d'origine animale dans toutes les sphères de leur quotidien. Pas de vêtements en laine, de crème de nuit à la glycérine animale ou au collagène, ni de visite familiale au zoo. On a souvent tendance, à tort, à considérer " véganisme " et " végétalisme " comme des synonymes alors que le premier se rapporte à un mode de vie global et que le second ne concerne que les habitudes alimentaires.

- Les flexitariens... n'excluent pas totalement les produits d'origine animale. Ils partagent les préoccupations des végans quant au traitement des animaux et/ou sont motivés par des raisons écologiques, sanitaires... Cela les pousse à limiter fortement leur consommation de viande mais ils ne s'en privent pas lorsque la situation les y invite - lors d'un repas de famille ou un lunch professionnel, par exemple - ou s'ils en éprouvent l'envie. Dans l'étude iVOX citée, étaient considérés comme flexitariens ceux qui mangeaient au moins trois repas végétariens par semaine.