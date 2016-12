Vidéo: Réalisez vous-même votre maison en pain d'épices de A à Z

Bien sûr, vous pourriez opter pour une de ces maisons en pain d'épices en kit, vendues par plusieurs marques, et dont votre seul mérite serait d'avoir su assembler les différentes parties. Mais ce serait beaucoup moins amusant et satisfaisant que de la créer de bout en bout. Et rien de plus facile grâce à cette vidéo.