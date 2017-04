Vidéo : Recette des tomates au four au coeur fondant de mozzarella

Avec les beaux jours, l'envie de goûter aux produits-phares de la cuisine italienne se fait (encore plus) pressant. Voici une recette facile et amusante qui combine quatre de ces ingrédients qui font la belle saison : tomate, mozzarella, jambon cru et huile d'olive. Le résultat épatera à coup sûr vos amis. Et vos papilles.