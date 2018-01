Vidéos: 5 recettes vintage de Paul Bocuse

Celui qui fût élu Meilleur cuisinier du siècle par le Gault & Millau en 1989, père de tous les chefs et inventeur de la Nouvelle cuisine française dès les années 70, Paul Bocuse s'est éteint le week-end passé au sein de sa célèbre auberge. Mais qui se souvient de ses conseils et recettes prodigués dans tous les foyers français via la télévision...