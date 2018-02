Vin de Bordeaux : une récolte en chute libre en 2017

"La récolte globale de 2017 est de 3,5 millions d'hectolitres, en baisse de 40% par rapport à 2016. La zone de Saint-Emilion est la plus touchée et le Médoc la moins touchée", a précisé à l'AFP le Conseil interprofessionel des vins de Bordeaux (CIVB). "Cette moyenne ne reflète pas la réalité car certaines propriétés ont perdu 80, 90% de leur récolte" et d'autres n'ont pas été impactées, a-t-il ajouté, alors que le détail des chiffres officiels doit être publié en février.

Le gel a frappé le vignoble bordelais les nuits du 20 au 21 avril puis du 27 au 28 avril. Les vendanges dans d'autres régions, touchées par le gel ou par la sécheresse, ont également été historiquement faibles.

Au niveau européen, la production de vin affectée par des aléas climatiques va baisser de 14% en 2017 par rapport à la récolte précédente, avait annoncé en octobre FranceAgriMer.