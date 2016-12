Vins : Les coups de coeur des acheteurs de chez Colruyt, Delhaize et Carrefour (à partir de 5,39 euros)

La sélection d'Alain Pardoms, acheteur pour Delhaize

Santa Tierra Reserva, Valle de Colchagua, Chili, 2015 (5,99 euros)

Un chardonnay riche et mûr, avec une pointe d'agrumes et de fruits mûrs (poire, pêche), mais aussi des arômes de fleurs. Son caractère plein évoque un peu un chardonnay de Bourgogne, mais ici, on en a vraiment pour son argent : le rapport qualité-prix est excellent.

Les Princes Abbés, Domaines Schlumberger, Alsace, 2014 (7,19 euros)

Un riesling sec et mûr, qui goûte non seulement le citron vert, mais aussi les fruits confits et même les épices, comme le gingembre confit. Un bel équilibre.

Lastricato, Castello del Trebbio, DOCG Chianti Rufina, 2010 (19,59 euros)

Vin concentré aux arômes de cerise et d'épices (poivre, clou de girofle). Acides frais et tanins déjà fondus. Un vin puissant mais tout en finesse. Idéal en accompagnement d'un steak, d'un osso bucco ou d'une potée de gibier.

Les Truffiers Réserve, AC Côtes du Rhône, 2015 (5,69 euros)

Un vin robuste de carignan, de grenache et de syrah, qui étonne à ce prix-là. L'examen olfactif révèle un nez plein de cerises, avec même une touche de confiserie (violette). Le vin a néanmoins déjà du caractère et du corps. Ses tanins sont souples, mais bien présents.

La sélection d'Eric Van Rysselberghe, acheteur pour Colruyt

Museum Reserva, D.O. Cigales, Espagne, 2010 (12,25 euros)

Cette appellation se situe dans la province de Valladolid et au nord de celle-ci. Le tempranillo produit ici un vin très relevé, avec des arômes d'épices (poivre) et d'herbes (menthe). Les fruits perceptibles sont plutôt confits, le bois reste dosé, pour un résultat intense et puissant qui convient aux plats de viande en sauce.

La Burgondie, Cave de Buxy, Montagny 1er Cru AOC, 2014 (9,95 euros)

Issu d'une appellation de la côte chalonnaise, ce chardonnay est produit par une coopérative en transition vers une culture écologique. Succession de fleurs, d'agrumes et de pêche, avec un caractère plein apporté par une touche de beurre et la note épicée de la menthe, ce vin élégant peut accompagner un tartare de saumon ou une blanquette de veau, par exemple.

Château Fourcas Dupré, AOC Listrac-Médoc, 2014 (13,25 euros)

Une appellation au-dessus de Bordeaux, entre Saint-Julien et Margaux, pour un vin bien charpenté issu d'un bon millésime, avec des fruits rouges mûrs et des notes brûlées et fumées. Le vieillissement en fûts de chêne confère de puissants tanins à cette combinaison de merlot et de cabernet-sauvignon. Ce vin assez jeune devrait s'assouplir au fil des ans. Délicieux avec un carré d'agneau ou du boeuf.

Réserve du Château Croix-Mouton, AOC Bordeaux Supérieur, 2015 (7,95 euros)

Croix-Mouton est l'un des domaines de Jean-Philippe Janoueix, incontournable sur la rive droite de Bordeaux. Cette réserve de la fabuleuse année 2015 est un assemblage de cabernet-sauvignon et de merlot. Un vin souple et rond, avec un nez de fruits rouges et de baies. La maturation lente en fûts de bois usagés donne des tanins ronds et doux.

La sélection de Benoît Couderé, acheteur pour Carrefour

La Ferme Julien, Famille Perrin, AOC Luberon, 2015 (5,69 euros)

Un assemblage sympathique de bourboulenc, de grenache blanc, de roussanne, d'ugni blanc et de vermentino, avec un nez très frais de citron et de pomme verte. En bouche, il devient plus complexe, avec de la nectarine mais aussi des fleurs.

Trapiche chardonnay, Bodegas Trapiche, Mendoza, Argentine, 2015 (6,89 euros)

Beurre, vanille, fruits tropicaux : ce chardonnay a toutes les caractéristiques d'un vin blanc plein, élevé en fûts. Un rapport qualité-prix très intéressant qui se mariera bien avec des plats de poissons riches comme le saumon au beurre blanc.

Harmonie by Harmas, Domaine Nathalie et Patrick Fabre, AOC Châteauneuf-du-Pape (15,19 euros)

Un bon alliage entre le grenache et le mourvèdre. Ce dernier explique la touche de poivre noir dans l'arôme, mais aussi son côté un peu charnu et animal, tandis que le grenache apporte les notes fruitées et épicées (thym) et rend le breuvage généreux. Un vin élégant, dont on oublierait presque qu'il titre à 14 %.

M de Murviedro, Bodegas Murviedro, DOP Utiel-Requena (5,39 euros)

Utiel-Requena est une appellation de la région de Valence. Cette grande bodega y produit un tempranillo jeune et frais, avec des fruits rouges mûrs qui font un peu penser à une friandise. Un vin fruité et souple bien construit avec un bon rapport qualité-prix.