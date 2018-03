Voici les pays où on passe le plus de temps à table

Dans un rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes publié début mars, l'OCDE a analysé deux données précises : le travail non rémunéré (tâches ménagères, courses, obligations administratives) et le temps consacré à soi (dormir, manger). Ces résultats se répercutent sur le temps que chacun consacre aux loisirs et au bien-être. La différence entre les sexes pour la première donnée est importante, et ce dans tous les pays. Le deuxième critère ne montre en revanche que de petites différences entre les hommes et les femmes.

Concernant le temps passé à table, ce sont les Français qui battent tous les records. Nos voisins passent en moyenne 2h13 par jour à manger et boire. Soit le double du temps consacré à cette activité par les Américains, derniers du classement avec une moyenne de 1h01.

On retrouve également d'autres pays méditerranéens dans le haut du classement, avec l'Italie (2h05), la Grèce (2h04) et l'Espagne (2h02). Dans le bas du classement, outre les Etats-Unis, on retrouve le Canada avec 1h04 et l'Afrique du Sud avec 1h08.

La moyenne des pays étudiés par l'OCDE, calculée chez les individus âgés de 15 à 64 ans sur base des données de la dernière année disponible, se situe à 1h31 par jour. La Belgique est un rien au-dessus, avec 1h32 en moyenne pour se ravitailler.

En général, les moyennes sont un peu moindres en ce qui concerne les femmes, le classement par pays restant quasi inchangé, à quelques exceptions près, comme les Pays-Bas.