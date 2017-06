Vous adorez le fromage qui pue? Voici pourquoi

Plus ça pue, plus c'est bon ! Voici un slogan que les amateurs de reblochon, de roquefort et de munster connaissent bien. Alors que les odeurs déplaisantes ont tendance à dégouter, le doux fumet d'un fromage attire. Mais comment justifier l'envie de manger un aliment qui sent les chaussettes de sport ?

L'explication scientifique: votre cerveau vous piège

James Wong, scientifique et co-présentateur du show britannique "Food - Delicious Science" a révélé lors de son émission que le cerveau transforme l'odeur du fromage, évitant de créer le dégout chez ses consommateurs. Lorsque l'on mord avec bonheur dans un vieux camembert, des capteurs situés à l'arrière du nez recueillent l'odeur du fromage. Le cerveau associe par la suite l'odeur nauséabonde à la texture onctueuse et au gout délicieux du fromage, donnant l'envie d'en manger toujours plus.

Une histoire de culture et d'éducation

Bien sûr, manger un fromage bien coulant en guise de dessert n'est pas plaisant pour tout le monde. C'est généralement lié à un héritage culturel. En France, en Italie, ou encore la Suisse le fromage est une véritable institution et les enfants en mangent dès leur plus jeune âge. Cela explique pourquoi certains fromages sont plus appréciés dans certains pays que dans d'autres.