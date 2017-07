Wallonie: Cinq repas insolites proposés par des chefs étoilés

Cinq lieux insolites et touristiques ont été choisis par Wallonie Belgique Tourisme pour accueillir pendant une soirée une équipe de chefs de la province et membre du collectif Génération W: L'aventure parc de Wavre (Brabant wallon), Préhistomuseum de Ramioul (Liège), un repas chez Mahymobiles (Hainaut), le Château de Bouillon (Luxembourg) et les Grottes de Han (Namur).

"L'idée est de mettre en avant le savoir-faire des chefs et les produits locaux, mais dans des lieux où l'on a pas nécessairement l'habitude de manger", a expliqué le ministre.

De trois à six chefs par soir proposeront un menu six services composés de produits régionaux à destination de 150 à 300 personnes selon la capacité d'accueil du lieu. Le prix se veut quant à lui "démocratique" puisqu'il faudra compter 30 euros pour les enfants et 40 euros pour les adultes.

Les chefs Fabrizzio Chirico ("Le délice du jour"), Sang-Hoon Degeimbre ("L'air du temps"**), Benoit Neusy ("L'Impératif"*), Clément Petitjean ("La grappe d'or"*), Eric Martin ("Lemonnier"), Olivier Bourguignon ("D'arville") ou Mario Elias ("Le cor de chasse"*) notamment participeront à l'événement organisé entre le mois de juillet et d'octobre 2017.

Cliquer ici pour le programme