Des bouquets en provenance directe des champs (ou presque) livrés à domicile

C'est une nouvelle vague qui s'installe peu à peu dans le plat pays : de belles fleurs de saison, quelques branchages, de la verdure sens dessus dessous pour former un bouquet décalé. Pas de ceux ronds et calibrés que proposent généralement les fleuristes, mais bien un assemblage à la fois négligé et travaillé, un brin vintage, qui s'inscrit parfaitement dans l'air du temps. Livrées à domicile, ces petites perles au look rétro sont le plus souvent cueillies avec soin, directement chez des producteurs du cru... Tout a été pensé pour respecter pleinement l'environnement.

