Dinant: 15.000 personnes attendues à la 36e "Régate de Baignoires"

Une vingtaine de baignoires décorées prendront part à la régate sur le coup de 16h30. L'affluence devrait être particulièrement bonne avec le soleil annoncé. "Nous savons que la météo joue un rôle crucial, donc c'est une bonne nouvelle. Après avoir été au milieu des travaux pendant çinq ans, nous devrions aussi bénéficier de l'effet positif de la Croisette, inaugurée il y a peu. Dans l'ensemble, nous attendons environ 15.000 personnes, voire plus", a expliqué Jean-Olivier Meyfroidt, l'un des organisateurs. Le thème de cette édition est le cinéma.

"On voulait marquer le coup avec l'arrivée de la Croisette, donc c'était tout trouvé. C'est un univers assez facilement appropriable, ce qui devrait permettre aux équipages de montrer toute leur créativité", précise M. Meyfroidt. La grande nouveauté est une course annexe de baignoires en kit dont le départ sera donné à 14h30. Vingt-cinq équipages pourront construire leur embarcation puis effectuer la même traversée que la traditionnelle régate, du casino jusqu'à la collégiale. Une brocante avec quelques métiers forains et diverses animations sera organisée dès 06h00 en parallèle à l'événement. De même, des animations musicales seront proposées à partir de 20h00.