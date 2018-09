ElectriCities, l'expo sensorielle à ne surtout pas manquer

OFF, l'obscurité. A peine incisés, volontairement, des " signes primitifs énigmatiques " tracent un chemin sur le grand rectangle entoilé, une myriade qui pourrait se laisser lire si du bout des doigts il nous prenait l'envie de la caresser.

ON, la révélation. La lumière surgit, diffractée, mouvante, se frayant un passage dans les centaines de minuscules entailles qui lacèrent la toile sans rien d'aléatoire. Vues d'un peu plus loin, elles dessinent en pointillé la nuit posée sur un paysage urbain reconnaissable, voici New York, Bruxelles, San Francisco, le Chrysler building, l'Atomium, le Golden Gate en format cinémascope, voilà l'oeuvre de Yann Guitton.

L'artiste breton bruxellois d'adoption expose ses ElectriCities à Bruxelles, en une expérience immersive où le noir est de mise. On sait son goût prononcé pour l'image, la nostalgie, le cinéma, " l'attraction magnétique que l'on ressent quand on approche de la ville et que l'on distingue ses lumières ". On sait aussi son extrême patience qui l'ancre dans de tels projets, qui demande temps, abnégation et précision. Car Yann Guitton aime l'artisanat méticuleux, il a monté à la main ses pièces, 12 au total, sur un cadre taillé sur mesure, ponctué la toile de centaines de déchirures et fait en sorte que la lumière perce l'obscurité de façon littérale, avec ampoules soigneusement placées derrière afin de " donner l'illusion que les points lumineux bougent quand on se déplace ". S'il ne camoufle guère l'intrusion de la technique, les rivets, les interrupteurs ON/OFF et les câbles, c'est pour mieux dire l'illusion. Un enchantement hypnotique. Courez-y.