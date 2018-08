Haut les fleurs

L'Hôtel Amigo, en voisin parfait, n'a pas voulu être en reste. Le partenaire exclusif du Tapis de Fleurs collabore donc avec Haut les coeurs, marchande de fleurs bio, et Les Précieuses, créatrice de bijoux.

Le plus de cette expérience fleurie à vivre in situ? Des bouquets bucoliques uniques pour fleurir sa chambre, une broche florale siglée, en édition limitée, une entrée VIP pour rejoindre le balcon de l'Hôtel de ville qui surplombe cet incroyable champ urbain et un cocktail dans le ton au bar du BoCConi.

Flower power

Hôtel Amigo, rue del 'Amigo, 1-3, à 1000 Bruxelles. www.roccofortehotels.com. Du 15 au 20 août 2018