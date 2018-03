Nos cinq livres coups de coeur du mois de mars

1. "L'encyclopédie des mamies", un humour loufoque, plein de tendresse

A partir du moment où on observe bien les fourmis et les planètes en détail, pourquoi ne pourrait-on pas s'intéresser aux mamies? Où les trouve-t-on? Comment occupent-elles leur temps libre? Comment se coiffent-elles? Que leur passe-t-il par la tête? On y apprend ainsi leur petit nom: Mamie Naigrette, Tatane ou Francis Cabrel. Ce qu'elles aiment tricoter: des cache-bosses pour les chameaux honteux, des perruques pour les bonshommes de neige, des réchauffe-queue pour les chats frileux. Ou qu'elles ont le temps de mélanger les prénoms, faire des câlinons ou de passer un petit coup d'éponge. Vous l'aurez compris, c'est une encyclopédie aussi malicieuse que complètement décalée, avec des touches d'humour qui feront même parfois davantage rire les adultes que les enfants. Un livre loufoque mais plein de tendresse qui aidera les enfant à regarder leur aïeule différemment et à l'accepter telle qu'elle est.

L'encyclopédie des mamies, par Eric Veillé, Actes Sud Junior, 32 pages, dès 5 ans, 13,90 euros. En librairie le 15 mars 2018.

2. "Tout en ordre", un conte écologique qui encense les grains de fantaisie

Monsieur Toutenordre n'aime rien mieux que l'ordre. Sa maison est impeccablement briquée, son jardin est irréprochable... Quand il décide de s'attaquer à la forêt touffue, au fond du jardin, il ratisse, élague, bétonne le sol... Il est content. Les animaux de la forêt, nettement moins. Un album drôle et intelligent, pour dire l'importance que peuvent avoir un peu de désordre et de fantaisie dans une vie bien rangée. L'occasion d'interroger le lien entre l'Homme et la Nature, de démontrer qu'à trop vouloir maîtriser, diriger et plier la Nature, on finit par la détruire. Soit un conte écologique sur l'apologie du désordre, avec un superbe travail graphique à la gouache, dans des couleurs pop et intenses.

Tout en ordre, par Christoffer Ellegaard, Les Fourmis Rouges, 36 pages, dès 4 ans, 13,80 euros. En librairie le 16 mars 2018.

3. "Mentir aux étoiles", un roman sur la différence et la capacité à vaincre ses peurs

Léon est un garçon un peu étrange. Dans son monde. Il est beaucoup trop couvé par sa mère, anxieuse par nature, se soucie des animaux, rêve de se faire des copains et de ne plus avoir peur de tout et de rien. Son arrivée au collège résonne comme un énorme défi. Comment s'en sortir quand on a toujours été un peu différent? Se faire une place, éviter les coups et les moqueries? C'est sans compter sur sa rencontre avec Salomé, certes au look un peu limite, qui va l'aider à s'émanciper et à prendre de l'assurance, et tant pis si au passage son langage en devient plus fleuri. Une leçon de courage qui devrait parler à bon nombre de pré-ados sensibles au regard des autres, qui ont du mal à trouver leur place, tout en restant eux-mêmes.

Mentir aux étoiles, par Alexandre Chardin, Casterman, 192 pages, dès 9 ans, 11,90 euros.

4. Mon extraordinaire Mamie Z, un album fantaisiste aux couleurs peps

C'est le genre d'ouvrage qu'on aime lire autant pour l'histoire pleine d'humour que pour les illustrations crayonnées, noires et blanches au départ, réchauffées par un bleu et un orange éclatants, par la suite. On y découvre la vie d'Alfred, un jour ordinaire, dans une ville ordinaire. Pour sa nouvelle bougie, pas de pinata en forme de robot, ni de gâteau marbré choco-cerise. Juste des chaussettes d'anniversaire et un toast, en guise de gourmandise. Et ce petit bonhomme, qui rêve de vivre quelque chose de différent, de faire un voeu, aussitôt exaucé par une grande femme à l'allure étrange. C'est sa grand-mère, Mamie Z, qu'il a déjà vue dans de vieux albums photo. Place à des aventures délirantes et particulières, pour ne plus jamais se sentir ordinaire.

Mon extraordinaire Mamie Z, par Daniel Gray-Barnett, Seuil Jeunesse, 32 pages, dès 4 ans, 14,90 euros.

5. Pour Andrée, un texte sur l'amitié, avec des rythmes poétiques

Un livre tout mignon, qui devrait réjouir les plus petits. On y fait la rencontre de l'ourse Andrée, qui reçoit un avion en papier, la conviant à un mystérieux rendez-vous. Pendant ce temps-là, ses amis s'activent et préparent en secret une fête surprise. Vous aurez facilement imaginé la fin de l'histoire... Les teintes sont douces et pastel. Les textes se lisent à la façon d'un conte, avec du rythme et des rimes en prime. Soit un joli message sur l'amitié, avec, en bonus, la jaquette papier-cadeau de l'ouvrage, qui se transforme en poster.

Pour Andrée, par Sophie Vissière, Hélium, 48 pages, dès 4 ans, 14,50 euros. En librairie le 14 mars.