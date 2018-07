Notre sélection de livres pour occuper les enfants sur la route et en vacances

La mer, par Piotr Karski, De La Martinière Jeunesse, 224 pages, 16,90 euros. Dès 6 ans

C'est un magnifique plongeon dans la mer et les océans que nous propose ce designer diplômé du département graphique de l'Académie des beaux-arts de Varsovie. Un livre d'activités qui, non seulement procure de nombreuses heures de plaisir (il fait quand même 224 pages), mais permet d'apprendre énormément sur le monde marin : pourquoi les mers sont-elles bleues ? Que se passe-t-il quand une baleine meurt ? Quels sont les secrets des éponges ? Comment dessiner un navire, visiter un récif de corail ou chercher un trésor enfoui sous l'eau ? Le tout présenté de façon ultra graphique, dans des teintes principalement bleues, blanches et rouges. Un vrai petit bijou, autant pour les enfants que pour les parents. C.P.

A la plage, par Susanna Mattiangeli et Vessela Nikolova, Seuil Jeunesse, 40 pages, 13,90 euros. Dès 3 ans

La plage est un endroit à part, hors du temps, le seul où l'on a le droit de se promener à moitié nu et de ne rien faire d'autre que de paresser toute la journée. On y suit une petite fille qui s'éloigne petit à petit du parasol rouge familial à la recherche de coquillages et nous offre une vision réjouissante de ces zones de sable bondées en été, de ses joies et de ses désagréments!

Un lieu exploré au travers des yeux d'un enfant, avec des paires de fesses à perte de vue, des châteaux de sable, des trésors à découvrir, des explorations à mener malgré les recommandations des parents. C'est une bande dessinée sans en avoir l'air, qui ramènera les parents en enfance et enchantera toute la famille, avec ses mille et un détails à observer, croqués par l'illustratrice avec finesse et humour. C.P.

L'Agence Malice & Réglisse, Panique à DinoPark, Julian Press, Actes Sud, 9,50 euros

Quatre enquêtes inédites compilées en un seul volume pour jouer les détectives. Des mystères à percer dans les allées du parc de loisirs, dans les sentiers d'un cimetière ou dans les obscurs couloirs d'un hôtel. Un texte face à une image, une question à la fin de chaque page pour tester la compréhension.

On aime : On a ici de quoi se mettre sous la dent : des énigmes en pagaille, des dessins à décrypter. De quoi exercer son sens de l'observation, sa logique et sa perspicacité. A partir de 8 ans. A.W.

Ne plus jamais s'ennuyer en voyage, d'Yves Cohat, Gallimard jeunesse, 8,90 euros

Pour improviser des jeux sans matériel pendant les pauses, avec des pierres, ou des jeux de papier sur la route, comprendre comment on voyage à travers le monde et les époques, et depuis quand chez nous, découvrir les grandes routes du monde, d'Italie aux États-Unis, et comment faire un pique-nique idéal pour les longs trajets...

On aime : l'idée que le temps du trajet devienne un moment privilégié pour en savoir (beaucoup) plus sur ces phénomènes que sont le voyage et le transport en général. A.W.

Ne plus jamais s'ennuyer: Jeux de cartes, de Sophie de Mullenheim, Gallimard jeunesse, 8,90 euros

Comment s'amuser seul avec un jeu de cartes en s'entraînant au calcul, en faisant un château, ou comment s'amuser à deux, apprendre à jouer aux grands classiques kems, poker, pharaon mais aussi à faire des tours de magie, ou lire l'avenir (mais que positif), le tout après avoir découvert qui se cache derrière chaque personnage illustrant ce jeu de cartes, et fait le tour du monde des cartes à jouer. Une mine d'idées pour effectivement ne jamais s'ennuyer du moment qu'on a en poche ces 32 bouts de carton magiques.

On aime : l'idée d'être incollable sur les jeux de cartes, qui réussissent toujours à sauver les après-midi pluvieuses de vacances avec trois fois rien. A.W.

Mon beau livre à gratter, Les secrets de l'océan, de Dinara Mirtalipova, Casterman, 12,95 euros. A partir de 5 ans.

Un livre à gratter (avec outil fourni) aux illustrations luxuriantes et très séduisantes, pour faire apparaître des détails encore plus exubérants.

On aime : la thématique aquatique idéale pour se mettre dans le bain si vous passez vos vacances à la mer. A.W.

Georges et Graou

Petite exception à cette sélection livresque : la revue Georges et sa petite soeur Graou, qui malgré la parution bimestrielle, ont des airs de livres plus que de magazines. La faute au soin esthétique et thématique qui y est déployé, et à l'absence totale de publicité.

Pour les vacances, Georges publie sa deuxième compilation, mais également un numéro thématique spécial camping, avec des jeux, des bricolages à réaliser, des interviews, des bds et le point sur l'actualité qui stimule la curiosité. Graou, destiné aux 3-6 ans n'est pas en reste avec son numéro spécial Rois de la jungle, avec jeux, coloriages en tout genre, mais où la part belle est faite au graphisme. Ce qui ne manquera pas de séduire les parents esthètes.

On aime: le graphisme très ingénieux et (ré)créatif et la typographie qui s'amuse, la diversité des formes de jeux, l'humour qui y est déployé à chaque page. Et l'envie de créer avec ses petits doigts et de faire des "livres" aussi beaux que celui qu'on a entre les mains.

Georges, Compil n°2 , 11, 90 euros

Georges spécial Camping, n°18 juin juillet 2018, 9,90 euros

Graou, Les rois de la jungle, juin juillet 2018, 9,90 euros

Clash à la plage, de Pronto, collection C'est toi le détective, Actes Sud junior, 9,50 euros

Trois enquêtes avec chacune onze suspects et seulement un seul coupable qu'il s'agit de démasquer. Observer, jouer et déduire, un cocktail efficace.

On aime aussi les mises en scène astucieuses des énigmes et des indices, et le dessin efficace. Pouvoir 'intégrer des notions scolaires dans l'univers "policier" qui permet à l'enfant de mettre en application ce qu'il a appris dans l'année, sans que ça prenne la forme d'un exercice traditionnel. Exercer ses fraîches connaissances tout en s'amusant, quel luxe !

Panique chez les pandas, L'énigme des vacances, éditions Nathan

Un panda s'est perdu et Alice et son cousin Clément partent à sa recherche au coeur du zoo. Roman jeux pour réviser les premières notions acquises en première primaire, sans en avoir l'air. Un cahier de vacances sous forme de roman à énigmes, que le jeune lecteur doit résoudre pour ramener le petit panda à sa mère.

Plus sage que le précedent, Panique chez les pandas repose sur le même principe : mener une enquête en découvrant des indices grâce aux notions apprises à l'école toute au lond de l'année. Un beau succès chez les enfants.

Mon cahier Montessori de géographie, de Marie Eschenbrenner et Sabine Hofmann, éducatrices Montessori, éditions Nathan. Pour les 6 - 12 ans. 9,95 euros.

De plus en plus médiatisée, la pédagogie Montessori ne cesse de faire des émules chez les éditeurs. L'un de ses principes est de mettre en place du matériel adapté afin que l'enfant développe lui-même, en confiance et librement ses capacités. C'est ce que se propose d'amener à faire ce cahier de géographie, sorti en ce début juillet, dont les activités sont directement inspirées par le matériel utilisé dans les écoles prodiguant cette pédagogie plus que centenaire, mais on ne peut plus dans l'air du temps. Après avoir mis très pratiquement la Terre à plat, l'enfant est invité à compléter les cartes de chaque continent avec les autocollants, ce qui lui permettra de découvrir le nom des 197 pays du monde, leur capitale et leur drapeau, et leur situation les uns par rapport aux autres.

On aime : offrir la possibilité de parcourir et découvrir la Terre sur le temps des vacances, une activité idéale, même si l'on ne part pas si loin, pour trouver sa place dans le vaste monde.

Chouette, de Lena Mazilu, Albin Michel Jeunesse, collection histoire animée, 15 euros

Un des premiers livres à réalité augmentée qui captivera les plus petits et fascinera les plus grands par sa technologie. L'histoire d'une petite chouette timide qui s'aventure au coeur de la forêt, de nuit. Jusque-là rien d'exceptionnel. C'était sans compter le progrès technologique qui permet d'animer cette histoire et d'en augmenter la réalité, en téléchargeant simplement une appli gratuite chez l'éditeur, qui rend d'un coup ce monde nocturne vibrant et, disons-le, tripant pour les enfants. Et leurs parents.

On aime : la magie de la réalité augmentée qui fascinera les plus petits (et les parents).

Le cahier magique pour s'occuper les jours de pluieetLe cahier magique pour s'occuper dans le train (et autres lieux d'attente) de Claire Fay, éditions animées, 5 euros.

Deux petits carnets à colorier, qui se transforment en dessin animé. Comment ça marche ? Après avoir colorié le motif, on le prend en photo via l'appli (gratuite BlinkBook) et le dessin s'anime. Encore mieux : on photographie l'enfant, on enregistre sa voix et le petit devient lui-même acteur et se met à danser avec ce petit cochon qui se dodeline ou ce robot qui danse la macarena. Encore une trouvaille qui plaira aux parents un peu geeks sur les bords.

100 jeux pour s'amuser en voitureet 100 jeux pour s'amuser en avion, éditions Usborne, 6,50 euros chacun.

Si votre budget est serré ou que vous ne voulez pas prendre de risque avec des livres trop imaginatifs, les éditions Usborne publient des blocs de jeux sur des thématiques à propos, à savoir la voiture et l'avion.

On aime : leur petit prix et les jeux classiques pour se mettre dans l'esprit des vacances.