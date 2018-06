On a testé: le paintball pour enfants

Lorsque j'étais enceinte de mon fils, j'avais pas mal de certitudes. Peut-être pas concernant l'identité du père (non, je blague, Gilles, j'étais sûre qu'il n'était pas de toi), mais au sujet de son éducation. Ni tutute, ni télé, un allaitement d'un an minimum. Quatre mois plus tard, je ronflais dans le canapé pendant que mon bébé, tranquillou dans son relax, suçotait sa tétine devant Baby TV après avoir englouti un biberon piégé à la farine épaississante. Avouons-le : ce qu'il y a dedans, on n'en sait rien et, pire encore, on s'en fout : la seule chose qui compte, c'est que sur l'emballage il est marqué " bo...