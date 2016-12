Qu'est-ce que l'"active listening", méthode éducative prônée par Kate et William

A peine le pied posé sur le sol canadien, les yeux de tous les observateurs se sont posés sur Kate Middleton accroupie sur le tarmac, s'adressant à son fils George, debout devant elle. Cette scène immortalisée par les photographes témoigne de sa pratique de l'"active listening" (ou écoute active), style de parentalité très en vogue chez les experts, et déjà pointée par certains médias cet été en ce qui concerne le couple royal.

L'objectif de cette forme de parentalité est d'améliorer la communication avec son enfant, en lui témoignant de l'intérêt et le désir d'en savoir plus sur ce qu'il a à dire et ce qu'il éprouve. D'abord pour l'aider, puis à plus long terme, l'amener à plus d'autonomie.

Gill Connell, gourou du développement de l'enfant et auteur de A Chill Moving, a fait de cette écoute active l'un des trois piliers de sa méthode, baptisée Méthode Gordon*. Pour lui, l'"active listening" est une forme précieuse de parentalité. De son point de vue, cette méthode est l'une des façons les plus efficaces d'envoyer à l'enfant le message "Tu es important pour moi." Pour Connell, répondre en ajoutant des indices verbaux et non verbaux - tels que hocher la tête, sourire et serrer son jeune interlocuteur contre soi, - est un excellent moyen de favoriser l'estime de soi de façon puissante tout en encourageant l'enfant à communiquer encore plus."

Le prince William et la duchesse de Cambridge, alias Kate Middleton, sont rapidement devenus les nouveaux visages de cette manière d'exercer de la parentalité, bien que cette dernière ne soit toujours pas approuvé par la reine Elizabeth.

L'"active listening" en quelques principes - Etablir le contact visuel avec son enfant - Cesser toute activité pendant l'échange avec l'enfant - Se mettre au niveau physique de l'enfant - Chercher à saisir ce que l'enfant dit, mais aussi ce qu'il ressent - Reformuler ce que l'enfant communique pour lui faire comprendre que vous avez saisi ce qu'il dit, et ce qu'il ressent - Ne pas chercher à donner une solution immédiate

* Les deux autres piliers de la méthode Gordon sont l'Affirmation de soi : le message-je et la Résolution de conflit sans perdant