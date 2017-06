Shopping : des produits doux et bio pour la peau délicate des enfants

Nous savons que différentes substances allergènes ou irritantes sont présentes dans de nombreux cosmétiques, y compris ceux destinés aux plus petits. Ils sont pourtant les plus à risque puisque leur peau fine et fragile absorbe plus facilement les substances indésirables (ou pas). Suite aux récentes alertes, nous avons donc dressé la liste (non exhaustive) de nos produits bio, locaux ou naturels préférés pour prendre soin de la peau délicate et sensible de nos enfants.