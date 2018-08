L'animateur Stéphane Pauwels arrêté pour complicité présumée dans un vol à Lasne

L'animateur de télévision Stéphane Pauwels a été arrêté mardi après-midi à Mons pour une éventuelle complicité dans un vol avec violence commis dans une maison à Lasne en mars 2017, indique mercredi la porte-parole du parquet fédéral, Wenke Roggen, confirmant ainsi une information de Sudpresse. Il comparaîtra ce mercredi matin devant le juge d'instruction, qui décidera de son éventuel maintien en détention.

Ce vol s'inscrit dans une instruction plus vaste relative à une série d'une vingtaine de vols à main armée avec effraction commis entre début 2015 et fin 2017 et à un trafic de stupéfiants.