Le hors-série du Vif Weekend sur Madrid/ Lisbonne est disponible en kiosque

Comme si les influences venues du monde entier avaient pris rendez-vous à la Puerta del Sol, kilomètre zéro de l'Espagne, avant d'essaimer dans tous les quartiers de la ville. Alors, comment donner une vision fidèle de cette bouillonnante métropole qui cultive l'art de ne pas avoir de particularisme, contrairement à d'autres communautés autonomes de la diverse Espagne qui portent haut leurs identités ? Sans aucun doute en partant à la rencontre des Madrilènes. Ils vous accueilleront en vous tutoyant -- comme l'exige la langue de Cervantès -- avec leur célèbre proverbe, parfait condensé de l'état d'esprit de cette ville colorée : "si estás en Madrid, eres de Madrid", si tu es à Madrid, tu es de Madrid !

Après la visite de Madrid, nous vous invitons à découvrir Lisbonne

Dans beaucoup des quartiers de la capitale portugaise, le temps semble s'être arrêté. La belle cité blanche, blottie le long du Tage, cultive le charme de la désuétude... Nous vous embarquerons à bord de l'un de ces vieux tramways brinquebalants qui sillonnent les ruelles escarpées. Par exemple le célèbre tram 28, pour jouer aux montagnes russes sur les sept collines de la ville. Chacune d'entre elles vous racontera Lisbonne à sa façon : du jeune et trendy Bairro Alto, à l'élégant quartier de Baixa et ses monuments, jusqu'au pittoresque Alfama avec ses ruelles aux airs de village d'Afrique du Nord. Puis partout dans la ville, levez le nez au ciel. Ici, les murs vous parlent ! Les plus grands graffeurs du monde expriment leur art au point de faire de Lisbonne la capitale européenne du street art ! Rassasié de ces découvertes entre passé, présent et futur, il faudra alors vous laisser aller à la langueur de la nuit lisboète. Bercé par le doux chant du fado s'échappant d'une taverne du quartier de la Mouraria, ou électrisé par la musique d'un bar lounge de Cais do Sodré, vous comprendrez que l'adage portugais selon lequel "Lisbonne s'amuse" n'est pas un mythe !

Sommaire: Madrid - L'heure verte - Murs graphiques - L'artiste Suso33, l'un de ses représentants du cénacle du street art - Lavapiés, tout un monde - Azulejos, carreaux classés - Trilogie magique Lisbonne - Coups de coeur en images - Belém, le quartier des découvertes - Tram 28, un sacré numéro - Capitale du street art social - La nuit lisboète, plurielle et créative