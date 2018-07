Le parc aquatique Océade vend ses équipements et décors aux enchères

Ouvert en 1988 dans le Village de Bruparck, sur le plateau du Heysel, le parc aquatique bruxellois fermera définitivement ses portes le 30 septembre prochain.

Parmi les objets qui passeront sous le marteau, on retrouve entre autres des décorations de pirates, des pièces de piscine (pompes, filtres, régulateurs de chlore et réservoirs d'eau), des éléments de saunas ou encore du matériel de cuisine (friteuse ou lave-vaisselle), de bureau ou de promotion. Les articles seront vendus par lots. Troostwijk Veilingen espère non seulement attirer les collectionneurs et les nostalgiques, mais aussi les autres parcs à thème et les entreprises de restauration. Les enchères en ligne ont déjà ouvert le 15 juin et se poursuivront jusqu'au 27 septembre. Un jour de visite est prévu pour les intéressés le 25 septembre de 10h00 à 16h00.