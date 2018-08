Les "nouveaux" prénoms les plus donnés en Belgique

Statbel vient de publier les chiffres des prénoms les plus donnés pour l'année 2017. Après plusieurs années de succès, Lucas et Louis sont en perte de vitesse chez les petits garçons, tandis que pour la 15e année consécutive, francophones et néerlandophones partagent leur goût pour le même prénom féminin.