A Paris, visite d'un garage transformé en une spacieuse maison (vidéo)

Emmanuelle et Jean- Baptiste vivaient au coeur de Paris, dans un petit appartement. Mais est arrivé un moment où le couple a ressenti le désir d'espace. La solution qu'ils ont trouvé pour y répondre? Comme beaucoup de leurs congénères, ils se sont installés en périphérie et ont investi un garage, qu'ils ont transformé en une maison très spacieuse, mêlant éléments industriels bruts et les touches colorées pour adoucir, trouvant leur inspiration dans leurs voyages, les magazines et Paris, évidemment. Apartment Therapy est allé leur rendre visite.