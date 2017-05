Bruxelles, d'hier et de demain

Le premier accrochage a lieu au Civa et nous aide à distinguer Art nouveau et Art déco... La bonne idée, tant ces deux mouvements, pourtant formellement différents, se confondent aisément.

Le second est proposé par les Halles Saint-Géry et présente les dix lauréats de l'appel à projets be.exemplary qui s'adressait, en 2016, aussi bien aux privés qu'aux pouvoirs publics et visait à mettre en avant de futurs bâtiments répondant aux défis urbanistiques, sociaux, environnementaux et économiques de demain.

C'est ainsi qu'ont été entre autres primés des logements sociaux dans le quartier Quatre Vents à Molenbeek ou la future piscine de la VUB à Ixelles, recevant chacun un subside régional de 100 euros/m2. Deux occasions à ne pas rater, donc, pour appréhender les richesses architecturales de cette ville.