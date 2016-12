Dubaï inaugure un canal grandiose, reliant son centre d'affaires aux eaux du Golfe Persique

D'un coût de 2,7 millions de dirhams (663 millions d'euros), le Dubai Water Canal est long de 3,2 kilomètres et large de 80 à 120 mètres. Il prolonge la crique qui traverse la ville jusqu'au Golfe et offre à la cité-Etat une ouverture de 6,4 km supplémentaires sur la mer.

Le canal, où différents types de bateaux pourront naviguer, notamment des yachts, crée "un autre site touristique et commercial unique en son genre", s'est félicité Mattar al-Tayer, président de l'Autorité des routes et du transport (RTA) de l'émirat, maître d'oeuvre du projet.

Sur les rives du canal, des hôtels, des restaurants et des espaces récréatifs, dont des pistes cyclables, seront construits et le site pourra attirer jusqu'à 30 millions de visiteurs par an, prévoit la RTA. Des médias locaux évoquent l'ouverture d'un centre commercial, de quatre hôtels et 450 restaurants qui cotoieront des résidences luxueuses.

Le creusement du canal, qui a nécessité la construction de ponts sur trois des principaux axes routiers, permettra par ailleurs d'accélérer le rythme de renouvellement de l'eau dans la crique de Dubaï et d'atténuer la chaleur qui dépasse les 40 degrés Celsius en été.

Les groupes immobiliers émiratis Meydan et Meraas ont participé au projet qui, selon la presse, a impliqué notamment le groupe belge de construction Besix.

Une grande cérémonie d'inauguration s'est tenue en début de soirée en présence du souverain de Dubaï, cheikh Mohammed ben Rached Al-Maktoum, vice-président et Premier ministre de la fédération des Emirats arabes unis. Ce canal "sera le repère le plus important de Dubaï et des Emirats", avait déclaré cheikh Mohammed en donnant le coup d'envoi du projet il y a à peine trois ans, le 2 octobre 2013.

Mercredi soir, le souverain ne s'est pas exprimé mais, après un spectacle d'acrobates et de danseurs, lui et ses invités sont montés à bord de bateaux qui ont navigué sur le canal en direction du centre d'affaires sous les applaudissements d'habitants de Dubaï massés sur les rives, a constaté un journaliste de l'AFP.

Dubaï, importante plateforme commerciale et touristique avec 14,2 millions de visiteurs en 2015, multiplie les projets gigantesques à quatre ans de l'Exposition universelle de 2020 qu'elle accueillera.

Le 10 octobre, Dubaï a lancé la construction d'une tour encore plus haute que Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde qui culmine à 828 mètres.

Dubaï attire les investissements immobiliers depuis que l'émirat a ouvert en 2002 le secteur aux étrangers, dans une région où la propriété est généralement réservée à la population autochtone.