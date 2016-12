En images : Le "nuage" de Fuksas, nouveau centre de congrès de Rome

Imaginé et construit par l'architecte italien Massimiliano Fuksas, cet édifice est déjà considéré comme l'une de ses oeuvres les plus ambitieuses.L'énorme cube de verre et d'acier emprisonne une vaste structure fluide à l'apparence de nuage, située dans les étages inférieurs du bâtiment.Vite rebaptisé "nuvola", nuage en italien, ce nouveau centre de congrès est situé dans le quartier de l'EUR, construit dans les années 1920-30 sous le régime de Benito Mussolini et dont il porte encore par endroits la marque.

D'un coût de 353 millions d'euros, le "nuage" a d'ailleurs été financé en partie par la vente de quatre bâtiments mussoliniens situés à l'EUR. "La merveilleuse vision de l'architecte a été réalisée à 100%", s'est félicité Enrico Pazzali, qui dirige EUR spa, groupe public à l'orgine de ce projet.

Le "nuage" vient aussi combler un vide dans les infrastructures susceptibles d'accueillir congrès ou conventions dans la Ville éternelle. "Nous estimons les retombées économiques pour la ville d'une montant compris entre 250 et 350 millions d'euros chaque année", a-t-il assuré, interrogé par l'AFP.

Construit sur trois niveaux, ce centre de congrès pourra accueillir jusqu'à 6.000 personnes dans son hall principal de 9.000 mètres carrés. Sa construction a nécessité quelque 39.000 tonnes d'acier, soit l'équivalent de cinq tours Eiffel, a affirmé M. Pazzali.

Massimiliano Fuksas, 72 ans, a déjà réalisé le nouveau terminal de l'aéroport de Shanghaï en Chine, le quartier-général ultra-moderne de Ferrari dans le nord de l'Italie et les boutiques Armani sur la 5ème Avenue à New York et à Ginza, quartier chic de Tokyo.