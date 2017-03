En images : Le Palais Bulles de Pierre Cardin près de Cannes est à vendre

Situé à Théoule sur Mer, au bord de la Méditerranée et imaginé par l'architecte hongrois Antti Lovag en 1975 (achevé en 1989) le Palais Bulles est depuis 1991, date où il l'a racheté à son commanditaire Pierre Bernard, la propriété du couturier et homme d'affaires Pierre Cardin. Et actuellement à vendre.