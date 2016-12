Enfin heureux au boulot ?

Ingénieur commercial de formation, Laurence Vanhée a exercé pendant des années dans les ressources humaines, jusqu'à ce qu'elle soit victime d'un sérieux burn out. " Lorsque j'ai été à nouveau capable de réfléchir, se rappelle-t-elle, je me suis interrogée sur les raisons qui m'ont poussée à mettre en danger mon corps et mon esprit, et je me suis fait une promesse : celle de ne plus jamais être malheureuse au travail. " Il aura donc fallu que " ça casse " pour qu'elle prenne conscience du problème. En tant que DRH, elle réalise que son bien-être est indissociable de celui de tous les autres employés - qu'elle nomme systématiquement " collaborateurs ". C'est alors qu'elle rejoint le SPF Sécurité sociale et y développe une stratégie de ressources humaines centrée sur le bonheur du personnel, une expérience-pilote franchement osée mais couronnée de succès.

...