Exit le chalet en bois, l'architecture des cimes se modernise

Lorsque les skieurs dévalent les pentes en direction de la station des Menuires, en Savoie, ils ne peuvent manquer l'énorme paquebot de logements amarré en bord de piste. La plupart y voient très probablement un mastodonte défigurant le paysage par sa présence imposante et ses matériaux pas vraiment du cru... Et pourtant, sous ses allures de conglomérat de "cages à poules" pour vacanciers mordus de glisse, cet immeuble est en réalité remarquable, et surtout exemplatif d'une époque et d'une façon de construire. C'est que l'art de bâtir en montagne a bien évolué au fil des décennies... "On a d'abord eu, avant-guerre, des stations-villages de première génération, comme Val d'Isère ou Valloire. Elles se greffaient sur des hameaux existants et les services, bien que s'adaptant aux citadins en vacances, y étaient très basiques", explique David Dereani de la Fondation Facim (*), créée dans les Alpes françaises du Nord pour favoriser les activités culturelles en altitude.

