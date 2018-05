Jakob Sand, l'utopiste pragmatique

Emmené par le charismatique Bjarke Ingels, BIG a réveillé l'architecture danoise tout autant qu'il trace un nouveau sillon international pour la discipline. Présent à Copenhague et à New York, le bureau de 460 collaborateurs surclasse les grands noms de la profession. Biberonné à l'économie participative, à l'écologie, au " Yes is more " - une profession de foi d'affirmation créative - et à la technologie dernier cri, cette structure ouverte et décontractée signe quelques-uns des projets les plus excitants du moment : depuis la Maritim Youth House à Copenhague, un bâti forgé sur le concept de " durabilité hédoniste ", jusqu'à Copenhill, une usine de traitement de déchets dont le toit a été aménagé en piste de ski, en passant par plusieurs chantiers qui vont changer le visage de la Grosse Pomme tel qu'on le connaît - The Big U pour sauver Manhattan de la montée des eaux, le Courtscraper, la World Trade Center Tower 2...

...