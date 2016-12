L'architecture à la plage

"Venez voir les beaux châteaux de sable faits par les grands." Voilà l'invitation lancée par la Cité de l'architecture et du patrimoine, à Paris, qui consacre sa nouvelle expo aux bâtiments du bord de l'eau. Un voyage historique et esthétique, du XVIIIe siècle à nos jours, pour découvrir une avalanche de formes et leur évolution, au fil des changements sociétaux. De la tradition curative du bain de mer aux dérives du tourisme de masse actuel, en passant par les premiers congés payés, le boom des investissements privés, l'internationalisation du secteur, etc. Un rayon de soleil pour rêver de vacances, durant ces mois pluvieux et venteux.

Tous à la plage!, Cité de l'architecture & du patrimoine, Palais de Chaillot, 1, place du Trocadéro, à 75116 Paris. www.citechaillot.fr Jusqu'au 13 février 2017.