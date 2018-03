L'Europe lance un appel à candidature pour ce qui sera l'un de ses projets immobiliers les plus importants à Bruxelles

Le bâtiment à la rue de la Loi 130 appartient déjà à la Commission, mais il est vieilli et trop petit. L'exécutif européen veut agrandir la superficie de 24.000 m², pour la porter à 190.000 m², et prévoit un investissement de 500 millions d'euros, selon le Tijd. L'Echo relaie aussi l'information.

Cela en fait l'un des projets immobiliers européens les plus importants à Bruxelles. La Commission a décidé de lancer un concours international d'architecture. Le gagnant devra transformer le site en un bâtiment de bureaux pour au moins 5.250 travailleurs, de salles de conférences, de deux crèches, du centre de visiteurs de la Commission, de magasins, d'un parking et d'une nouvelle entrée vers la station de métro de Maelbeek. Le projet s'inscrit dans les plans de la Commission de rassembler ses activités dans un nombre limité de bâtiments durables.

Les bureaux d'architecture peuvent se porter candidats dès mardi et jusqu'au 4 mai. Dans une première phase, la Commission européenne choisira trente bureaux qui pourront venir présenter leur concept. Un jury professionnel en choisira ensuite dix pour une deuxième phase. Le gagnant sera dévoilé en juillet 2019. Il obtiendra 120.000 euros, les deuxième et troisième recevant respectivement 100.000 et 80.000 euros.