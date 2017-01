Le MAD fait enfin peau neuve

Les concepteurs ont pris le parti de ne pas raser l'existant mais d'en exploiter ses qualités avec "une suite d'interventions ingénieuses" guidées par "une attitude résolument opportuniste, parfois ironique et globalement économe en moyens".

Certains matériaux ont été conservés, d'autres ont été ajoutés, pour finalement former un "catalogue de matières", avec un fil conducteur : le blanc qui est omniprésent. Un lieu vierge donc, prêt à accueillir une foule d'initiatives selon trois axes : l'accompagnement des créateurs, l'organisation d'expos et d'événements et celle d'ateliers pour les designers sur "la recherche de solutions à des problèmes sociaux et sociétaux".

L'outil a pu voir le jour grâce à la Ville, l'Europe, la Communauté flamande et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un savant mille-feuille financier, comme la Belgique sait les imaginer, pour une institution qui promet de booster deux secteurs où nos compatriotes sont loin de démériter, qu'on se le dise.

Plus d'infos sur www.mad.brussels