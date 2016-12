Le sort de la maison natale d'Hitler est enfin connu

La loi, adoptée à la quasi-unanimité des députés, est destinée à mettre fin à un long différend entre l'Etat et la famille propriétaire de ce bâtiment du 17e siècle situé situé dans le centre de Braunau-am-Inn, à la frontière allemande.

Louée par l'Etat depuis 1972 afin d'en contrôler l'usage, l'imposante bâtisse jaune où le dictateur est né en 1889 a longtemps abrité un centre pour handicapés, une catégorie de la population qui avait été victime du régime nazi.

Depuis 2011 cependant, les propriétaires ont opposé leur veto à tout nouvel usage du bâtiment. Resté inoccupé depuis lors, celui-ci attire fréquemment des nostalgiques du IIIe Reich.

Vienne doit désormais décider du devenir des lieux.

En octobre, le ministre de l'Intérieur Wolfgang Sobotka avait annoncé le lancement d'un concours d'architectes à ce sujet. Il avait fait part de son souhait à titre personnel que la maison soit détruite, une option qui ne fait toutefois pas l'unanimité concernant cette bâtisse classée.

En tout état de cause, le bâtiment ne devra "plus (pouvoir) être identifié dans sa forme extérieure", et sera destiné à accueillir une administration ou une institution à caractère social, selon le gouvernement.