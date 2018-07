Les rêveries paysagères de l'architecte belge Luc Schuiten

Bruxelles

"Même si la conscience écologique y grandit, il y a encore beaucoup à faire. Avec mon bureau, nous travaillons sur la réappropriation de petits chancres urbains laissés pour compte, pour y loger des sans-abri, notamment à Molenbeek, Evere et Forest. Nous avons répertorié ces terrains et, maintenant, nous discutons avec les communes pour obtenir des baux emphytéotiques et nous cherchons des partenaires et des mécènes. Je m'occupe de la qualité de vie de l'ensemble du vivant. On ne vit bien que lorsqu'on est en symbi...