Louis Vuitton part au Japon (en images)

Entre le Japon et les grandes marques de mode, c'est une histoire d'amour qui dure... C'est que l'Empire du Soleil levant reste "la nation la plus performante en termes de croissance sur le marché du luxe", comme le confirmait encore le cabinet Bain & Company, en 2016. Attiré par cette clientèle, mais aussi par l'aura de cette patrie qui a su trouver un juste équilibre entre modernité et traditions séculaires, c'est au tour de Louis Vuitton de boucler ses légendaires malles pour frapper un grand coup dans l'archipel. Et pas n'importe où, puisque la prestigieuse maison a choisi le site du musée Miho pour dévoiler sa collection Croisière 2018.

Cet édifice, imaginé par Ieoh Ming Pei, qui dessina également la Pyramide du Louvre, est implanté en pleine nature et mêle références formelles locales, par ses toits notamment, et prouesses d'ingénierie, avec entre autres un élégant pont futuriste donnant accès aux lieux. Un choix pas du tout innocent pour la griffe qui s'inscrit dans sa volonté d'ouvrir un dialogue avec l'art de bâtir, ce qui l'avait déjà menée, l'an dernier, à présenter ses silhouettes Cruise au musée d'art contemporain de Niterói, une oeuvre majeure d'Oscar Niemeyer érigée près de Rio. "Après avoir défilé non loin du désert, à Palm Springs, et au bord de l'océan, au Brésil, je désirais présenter aux gens un autre paysage, en les immergeant dans une mer végétale", explique Nicolas Ghesquière, le directeur artistique de la collection Femme. Et Michael Burke, CEO de Louis Vuitton, d'ajouter : "Quand on parle de Croisière, on pense au voyage, au fait d'être sur la route... Nous sommes toujours, avec Nicolas, à la recherche d'éléments architecturaux qui sont des repères dans le paysage, et ce dans des destinations lointaines. Nous avons une connexion de longue date avec l'architecture - à travers nos boutiques, la Fondation Vuitton ou encore nos Objets Nomades dessinés par de grands concepteurs. Cela fait réellement partie de notre histoire..." Dont une nouvelle page sera écrite ce week-end.

Fanny Bouvry

Dès ce 13 mai, retrouvez, sur l'Instagram du Vif Weekend, Ellen De Wolf qui assistera, en exclusivité, à ce défilé au Japon.