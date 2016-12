Plongée dans l'atmosphère art-déco de Victor, le nouveau café-restau de Bozar (en images)

Un an après la rénovation de majestueuse salle de concert Henri Le Boeuf, c'est au tour du Bozar Café de faire peau neuve. Le Victor Bozar café ou pour les intimes " Victor " qui a ouvert ses portes à la mi-septembre a investi l'ancien bookshop du musée dont les belles vitrines dorées donnent sur la rue Raventein. La rénovation a été confiée au bureau d'architecture gantois Robbrecht et Daem. Et le résultat, respectueux de l'âme de ce bâtiment art-déco signé Horta en 1928, est réussi. En images.