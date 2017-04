Quatre rendez-vous béton

À Bruxelles

Dans le cadre du cycle Architecture on Film, Bozar, à Bruxelles, diffuse ce 23 avril le long-métrage Barbicania, d'Ila Bêka et Louise Lemoine.

Immersion d'un mois au coeur du mastodonte brutaliste qu'est le Barbican Center de Londres, ce film en dresse le portrait intime tout en interrogeant la durée de vie des utopies architecturales de l'après-guerre.

www.bozar.be

À Berlin

Jusqu'au 18 mai prochain, l'Aedes Architecture Forum de Berlin opère un retour sur les 20 ans de carrière du bureau d'architecture parisien Jakob + MacFarlane avec l'expo Augmenting the Invisible.

Une rétrospective en huit projets, où figurent évidemment les plus célèbres créations du duo, parmi lesquelles l'impressionnant Frac Centre d'Orléans et son dialogue inédit entre plaques d'alu et dalles de béton.

www.aedes-arc.de

À Courtrai et Liège

Ces 27 et 28 avril, à Courtrai, et les 1er et 2 juin prochains, à Liège, Architectes @ Work rassemblera les professionnels du secteur.

Si l'édition 2017 est dédiée à la lumière, cela n'empêche pas les expositions connexes IMAGES de DAPh et Project Wall de world-architects.com de faire la part belle au béton, sans oublier la première du film REM, portrait de l'architecte Rem Koolhaas, dont certaines des plus emblématiques réalisations mirent ce matériau en avant.

www.architectatwork.be

À Londres

L'expo Entrer : cinq architectures en Belgique avait déjà fait escale à Paris et Zurich. Du 25 septembre au 23 octobre prochains, elle traversera la Manche et s'installe à la London Metropolitan University.

Le public y découvrira un aperçu inédit de cinq constructions belges, dont quatre (l'Arthotèque des Ursulines, le Centre sportif La Fraineuse à Spa, le centre culturel Comedis de Dison et le Pavillon M de Renaix) accordent une large place à l'utilisation du béton.

www.entrer.be