Vidéo: Reconstitution en 3 D d'une riche maison de Pompéi avant l'éruption du Vésuve en 79 ap. J.C.

Les archéologues du Laboratoire de sciences humaines de l'Université de Lund en Suède, ont combiné les données de l'archéologie traditionnelle et la technologie 3D, afin de reconstituer la luxueuse résidence d'un notable de Pompéi, avant l'éruption du Vésuve en 79 après J.C., qui ensevelit la ville sous la lave et les cendres.

Cette demeure est celle d'un banquier nommé Lucius Caecilius Iucundus, une identification rendue possible grâce à l'exhumation de tablettes de cire mentionnant des échanges commerciaux.

Cette reconstitution très précise a été réalisée grâce à l'association des relevés scanners des ruines de l'habitation (domus) et de la documentation archéologique et architecturale détaillée. Pièces, décors et même quartier environnant permettent de donner à cette mise en espace une réalité inédite, expliquant aussi cette architecture et le mode de vie de ses habitants.