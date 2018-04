Vidéo: visite de la villa à 16 millions de dollars d'un DJ star, à la déco discutable

A même pas 30 ans, Anton Zaslavski, mieux connu sous le pseudo de Zedd, est DJ et producteur à succès, lauréat du Grammy Award 2018, et propriétaire d'une villa de 900 m2, à 16 millions de dollars, située sur les hauteurs de Los Angeles. Les journalistes de la prestigieuse revue Architectural Digest ont suivi le jeune disc jockey qui conduit la visite de ce lieu.

Piscine démesurée et jaccuzzi, terrasses, galerie d'"art", transparence à gogo, quatre fours de compétition, un barbecue géant, des cheminées gigantesques et surtout vue imprenable sur le canyon. Mais ce qui semble mettre plus que tout le jeune propriétaire en joie: les rideaux télécommandés dans sa chambre somptueuse, dotée d'une cheminée en pierre bleue qui ne l'est pas moins.

Notons aussi une machine à Skittles, un mur géant doté de casiers, sorte de galerie d'oeuvres d'art selon Zedd, entre les récompenses et les souvenirs stupides, à l'instar du Grammy du DJ qui trouve sa place à côté d'un emoji de crotte. Une télévison extérieure pour ceux qui préfèreraient regarder MTV plutôt que le paysage à couper le souffle. Et enfin un arbre planté à l'entrée et qui n'a pas survécu. Qui sera remplacé par un arbre artificiel. Logique.