Cinq jardins inspirants, à la portée de toutes les bourses

A la recherche du petit coup de motivation qui vous décidera enfin à aménager convenablement votre jardin, cour ou balcon ? Cet ouvrage - publié aux éditions Racine, ça ne s'invente pas - est taillé pour vous. A travers cinq exemples d'écrins de verdure particulièrement inspirants, la journaliste Isabelle Masson-Loodts et le photographe Frédéric Raevens rappellent qu'" il ne faut pas plus d'un radis pour créer un paradis " ; car n'en déplaise à ceux qui veulent en faire une affaire de spécialistes et de gros sous, le jardinage est un art à portée de toutes les mains et de toutes les bourses. De la terrasse en caillebotis transformé en jungle urbaine au foisonnant jardin évolutif en Hesbaye, en passant par les pirates potagistes du Jardin Latinis, chaque cas concret se voit dédier un chapitre, que ponctue un cahier thématique pour un total de 64 pages de fiches pratiques. Une mine de conseils, adresses et astuces qui aideront les agités du bulbe à vivre leur passion au gré des saisons, en s'inspirant de ces cinq jardins - des vrais, pleins de biodiversité et de vie, tout le contraire des pelouses chichiteuses et manucurées qui se prennent pour Versailles mais ne cultivent que l'ennui.