Déco d'intérieur : 6 erreurs trop répandues selon les pros (et vite corrigées)

Erreur n°1 : Sur-décorer

"La sur-décoration. C'est important d'avoir des pauses visuels dans les pièces pour créer des moments de calme" Ann Haagenson, manager chez Anthropologie

Erreur n°2 : Sur-mélanger

"Trop de matériaux différents dans le même espace. Je tends à devenir minimaliste des matières. Réduire la palette des matériaux est la clé pour une apparence propre et atemporelle" - Don Stewart, designer

Erreur n°3 : Minimiser

"Les gens pensent que s'ils ont de petites pièces, il leur faut des petits meubles, et c'est en fait le contraire. Le volume va en fait tromper l'oeil et remplir l'espace, donnant à l'ensemble un aspect plus imposant" - Maria Brito, architecte d'intérieur et auteur

Erreur n°4 : Uniformiser

"Je ne trouve pas ça intéressant quand un intérieur est ou tout classique ou tout moderne. Il doit y avoir un mélange des genres pour qu'un espace soit intéressant et engageant " - Sara Story, concepteur

Erreur n°5 : Rabaisser

"Les rideaux monté trop bas. Essayer de les monter au plus près possible du du plafond, qui semblera du coup plus haut" - Katie Hodges, architecte d'intérieur

Erreur n°6 : Etre frileux

"Une chose que je remarque toujours est que les gens sont effrayés à l'idée de prendre des risques chez eux. Ils la jouent trop prudent et se sentent paralysés avec trop de choix, alors leurs maisons finissent par ressembler à un emporte-pièce sans personnalité. Je crois qu'il est important de tenter des choses quand on décore sa maison. Peindre un mur en une couleur dingue. Accrochez une peinture que vous avez dégotée lors d'un vide grenier! Si vous êtes lassé de quelque chose changez-le. J'aime à penser que la maison est comme une toile humide : le processus de décoration est en constante évolution. Si vous vous trompez et que le résultat est terrible, vous aurez appris quelque chose, non ? Le résultat final doit correspondre à votre personnalité." - Justina Blakeney, designer, artiste, auteur

Source Vogue