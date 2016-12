Déco et design sans complexes et selon les envies

L'époque où les jeunes couples se faisaient offrir salon et salle à manger dans la foulée de leurs noces est bien révolue. Finis, les ensembles homogènes et bien assortis, has been aussi, le total look jusqu'à la nausée et les ambiances policées où la moindre intervention perso relève de la transgression. Bienvenue dans l'ère du mix and match, la faute à un tas de facteurs qui vont de l'essor de la seconde main à l'inépuisable vitalité du vintage, des enjeux environnementaux à la crise économique, sans oublier le désir bien légitime d'exprimer certains aspects de sa personnalité à travers ses habitudes de consommation, et donc l'agencement de son foyer.

...