Dans l'intérieur foisonnant de Kuki de Salvertes, l'impresario parisien de la mode belge

"Relancer Paul Poiret en 2018 ? Je n'en vois vraiment pas l'intérêt, que ce soit pour les connaisseurs ou, à plus forte raison, pour les influenceurs asiatiques, qui n'ont souvent aucune notion de l'histoire de la mode. " Le moins que l'on puisse dire, c'est que, pour cela comme pour le reste - et en particulier pour dénicher les talents -, l'agent de presse parisien a un avis tranché. C'est que Kuki de Salvertes connaît parfaitement ses classiques : on en veut pour preuve son appartement au décor éclectique, bourré de références à l'époque du grand couturier français qui fit fureur entre 1903 et 1929. On y remarque notamment plusieurs portraits de Sarah Bernhardt mais aussi de Serge Lifar, le célèbre danseur des Ballets russes qui fréquentait les cercles artistiques mondains de Poiret et Picasso.

