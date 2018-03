Dans la chaleur de la maison de campagne de l'écrivaine à succès Amanda Sthers

En pleine campagne, l'auteure Amanda Sthers s'est aménagé un havre de paix au gré de ses envies et sans se soucier des diktats du design. Un lieu où elle se plaît à écrire et passer de bons moments entre amis. Un petit coin à part, entre Paris et le Paradis.