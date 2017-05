Design : les grandes tendances dévoilées à Milan

On y interroge sur nos façons de vivre, on y célèbre le passé et on y explore des pistes pour l'avenir. S'y bousculent constamment la légende et l'innovation, le cool et le kitsch, le pointu et le popu. Un peu à l'image de la soirée de clôture, dans le plus grand club de la ville, animée par le père de l'italo-disco, Giorgio Moroder.

Lexus squattait la Triennale, Range Rover le Museo della Permanente, et Lancia, le Parco Sempione, tandis que la Via Tortona parquait Citroën, Hyundai, Jeep et Mini.

Comme de coutume, 2017 connut son lot de rééditions, refontes et réinterprétations, de quoi alimenter des discussions animées sur la pertinence de l'étage gagné par le Componibili de Kartell ou la "nouvelle" table Prouvé dévoilée par Vitra. Au rayon anniversaires, outre Cassina (90 ans) ou Nanimarquina (30 ans), on pointera surtout celui de Lee Broom : déjà dix ans que le golden boy enchante le design britannique, et il a gâté ses adeptes avec la superbe Time Machine, carrousel immaculé caché dans un passage désaffecté de la gare de Ventura Centrale.

Deux initiatives faisaient leur seconde apparition lors de cette édition 2017 : le Salone del Mobile Award, annoncé en grande pompe mais dont on ignore les vainqueurs à l'heure d'écrire ces lignes ; et la Design Pride de Seletti, encore plus délirante que la première, et à laquelle se joignait un célèbre magazine américain qui, actualité US oblige, faisait défiler ses vélos armés de pancartes "Fewer walls. More Wallpaper" (Moins de murs. Plus de Wallpaper).

Parmi les initiatives ayant particulièrement retenu notre attention, le projet Tracing Identity, pour lequel De Castelli, éditeur spécialiste du métal, a eu la belle idée de réunir une équipe exclusivement féminine, avec le but avoué de briser l'image froide et masculine de sa gamme. Et l'on peut dire que le casting, international, a de l'allure, puisqu'il comprend notamment la Slovène Nika Zupanc (1.) , la Française Constance Guisset (2.) ou notre compatriote Nathalie Dewez - qui signe non pas un luminaire mais un buffet (3.) .

#BelgiumIsDesign

Sans même compter nos compatriotes mis à l'honneur par le SaloneSatellite, il fallait s'armer d'une bonne paire de baskets pour espérer voir tout ce que le contingent belge à Milan avait à proposer.

On commence logiquement par ItaliqueBelgitude/Italique, expo collégiale montée chaque année par la plate-forme nationale Belgium is Design, et qui mettait l'accent sur des collaborations entre designers et entreprises emblématiques du pays - avec d'enthousiasmants binômes tels que Jean-François D'Or et Vervloet, Nathalie Dewez et Val-Saint-Lambert, Julien Renault et Kewlox ou encore Benoit Deneufbourg et Cruso - pour la seconde fois consécutive au Palazzo Litta.

Nombreux étaient également les Belges dans les différents Design Districts, montrés dans des showrooms ou installations du Fuorisalone, et surtout dans les pavillons de la foire officielle à Rho. On y a croisé des noms bien connus : Alain Berteau chez Bulo, Alain Gilles chez Bonaldo, Xavier Lust chez MDF Italia, Sylvain Willenz chez Petite Friture ou encore Vincent Van Duysen chez Flos et Molteni & C. Au-delà de ces valeurs sûres, et à notre grande satisfaction, des talents plus émergents étaient aussi présents, comme Beaverhausen pour La Chance ou Nicolas Bovesse, déjà exposé dans Belgitude, et bien en vue sur le stand Covo.